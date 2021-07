Session : le jeu de skate sortira également sur PS5, Xbox Series X et PS4 au lancement

Actuellement en accès anticipé sur Xbox One et PC, le jeu de skate Session profite de la Nacon Connect 2021 pour annoncer d’autres plateformes au lancement du jeu.

Le pur skate de rue ?

Que de chemin parcouru en planche par le studio crea-ture qui a d’abord développé Session en lançant un financement participatif en 2017. Le titre se veut être un successeur spirituel de la licence Skate (qui annoncé d’ailleurs son retour entre temps), reconnu comme la meilleure simulation de la discipline. Disponible en accès anticipé depuis quelque temps, on espère que la récente annonce du partenariat avec Nacon donnera l’occasion au titre de briller un peu plus avec des moyens supplémentaires.

Vous pouvez observer ci-dessus le dernier trailer publié à l’occasion du show. Mais la grande nouvelle du jour est que le titre sortira également sur PS4, PS5 et Xbox Series X lorsqu’il sera disponible officiellement dans sa version finale en plus des versions PC et Xbox One. On attend désormais une date de sortie.