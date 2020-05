Serious Sam 4: Planet Badass : Un court trailer avec une fenêtre de sortie

Très attendu par les aficionados de la franchise, Serious Sam 4: Planet Badass nous offre aujourd’hui un nouveau trailer. Et en cadeau bonus, ce dernier nous y dévoile sa fenêtre de sortie.

Cet été sera sous le signe de Serious Sam

En effet, sans que l’on s’y attende particulièrement, Croteam a dévoilé une fenêtre de sortie plus ou moins précise pour son FPS mythique. Ce sera donc en août prochain sur Steam et Stadia que les joueurs pourront toucher à cet énième opus.

Il ne nous manque plus qu’une date de sortie plus précise pour Serious Sam 4: Planet Badass désormais. A part ça dans cette nouvelle vidéo, nous n’y voyons finalement pas grand-chose si ce n’est un soldat lambda se prenant une vague d’ennemis, dont les légendaires kamikazes sans tête.

Une petite déception pour cette nouvelle vidéo où nous n’avons vu hélas pas la moindre séquence de gameplay en somme. Pour rappel, le titre sera dans la veine de ses prédécesseurs, et se déroulera avant les événements de Serious Sam 3: BFE.

Qui plus est, les développeurs promettent pas mal de choses, dont des niveaux vastes mais linéaires, mais aussi la possibilité d’afficher plus de 100 000 ennemis à l’écran. On espère que ces belles promesses seront possibles, que ce soit sur la version Stadia ou PC via Steam.

Pour finir, Serious Sam 4: Planet Badass sortira officiellement en août prochain sur PC via Steam et Stadia.