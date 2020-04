Le nouveau projet de Sabotage Studios continue calmement sa campagne Kickstarter qui à ce jour atteint un financement de près de 530 000 euros, avec un objectif initial de 87 000 euros. Le studio de développement a alors publié une nouvelle qui ravira les contributeurs du projet.

Un premier DLC offert pour Sea of Stars

En effet, le premier DLC de Sea of Stars, nommé « Throes of the Watchmaker« , sera offert pour chaque personne qui aura contribué a minima pour 23 euros au projet afin de se procurer une copie du jeu.

Le studio s’est exprimé à ce sujet en expliquant que le succès que rencontre le jeu pendant sa campagne ne servira pas à densifier le projet au point de revoir sa date de sortie, mais aura d’autres objectifs comme augmenter la qualité du contenu déjà présent sur le jeu via, par exemple, l’ajout de cinématiques in-game.

Cette nouvelle sert donc plutôt à remercier les contributeurs du titre plutôt qu’à rajouter encore plus de fonctionnalités sur le jeu. Ce palier sera apparemment le dernier du projet sur Kickstarter et celui-ci est déjà atteint puisqu’il était fixé à environ 490 000 euros. Avec une campagne se terminant dans 8 jours, on vous met en lien la page Kickstarter de Sea of Stars au cas où cet ajout vous intéresserait.