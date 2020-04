Sea Of Stars : la campagne Kickstarter finie sur un succès

Sabotage Studio, les papas de The Messenger, avait lancé une campagne Kickstarter pour leur prochain jeu Sea Of Stars. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le projet a cartonné ! Avec 1 628 056 $CA ( environ 1 070 000 €) récolté, le développement devrait se passer sereinement pour les équipes.

Un RPG rétro prometteur

Alors que le studio ne demandait à la base que 133 000$CA, c’est presque dix fois plus qui ont été récolté durant cette campagne de financement participatif. Avec plus de 25 000 contributeurs, tous les paliers ont été atteint et les DLC débloqués (dont le premier sera offert aux backers). Sea Of Stars est un RPG à l’ancienne où l’histoire d’enfants du Solstice sera racontée et où l’exploration tiendra une part importante du gameplay.

De nouvelles mécaniques de défenses et de timings pendant les combats devraient également être au programme afin de bousculer les habitudes des joueurs RPG au tour par tour. Le tout sera accompagné par les musiques du talentueux Mitsuda Yasunori (Chrono Trigger) et devrait sortir durant l’année 2022 sans plus de précision. Il faudra donc se montrer patient pour voir le jeu débarquer sur PC et consoles.