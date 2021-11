Comment se soigner et réanimer un coéquipier ? – Battlefield 2042

Au début de chaque partie dans Battlefield 2042, les deux équipes se voient attribués un nombre limité de tickets. Ces derniers déterminent qui sera le gagnant à la fin de la partie, l’objectif étant de mettre le compteur de l’ennemi à zéro.

Et comme réapparaitre signifie utiliser un ticket pour son équipe, il sera rapidement précieux de soigner vos équipiers plutôt que de les laisser mourir en boucle sur le champs de bataille.

Se soigner et réanimer les autres dans Battlefield 2042

Si vous vous faites toucher, n’hésitez pas à vous mettre directement à couvert si cela est possible afin de profiter du système de guérison automatique. Le temps de régénération prendra quelques instants, ce qui nécessite de ne plus vous faire toucher du tout.

Rentrer dans un véhicule à proximité est une bonne solution si cela est possible, car le véhicule prendra les dégâts à votre place (Tanks et transports blindés). Attention que les autres véhicules disposant de vitres vous laissent vulnérable aux balles.

En plus de la guérison automatique de votre soldat, il est possible de déposer pour vous-même mais également pour les autres des caisses médicales sur le sol. Ce gadget médical fonctionne de la même manière que la guérison automatique, c’est à dire qu’il sera nécessaire de ne pas vous faire toucher afin de regagner vos précieux points de vie.

Il est toujours mieux d’avoir un spécialiste « médecin » à vos côtés car celui-ci pourra utiliser un pistolet à syrettes pour lui-même ou à distance en visant un coéquipier. Attention que si vous ratez votre cible dans le chaos ambiant, la seringue reste sur le sol et sera utilisable par les alliés mais aussi par vos ennemis.

Concernant la réanimation, il est possible pour tout le monde de se placer sur un coéquipier au sol et de le relever moyennant un petit cooldown, ce qui peut s’avérer dangereux en plein conflit. Soyez donc attentif à ce que la zone soit nettoyée des ennemis et qu’ils ne se cachent pas en embuscade.

Attention également aux zones particulièrement ouvertes sans couvertures qui sont du pain béni pour les spécialistes « sniper » qui n’attendront que vous, immobile, pendant quelques instants afin de vous abattre également.