Scars Above : Le TPS de science-fiction dégaine un premier trailer énigmatique

Annoncé en juin dernier dans le cadre de l’E3 et du Summer Game Fest, Scars Above a refait surface lors de l’Opening Night Live, la conférence d’ouverture de la Gamescom diffusée hier soir. En plus de partager un premier court trailer énigmatique mêlant cinématiques et phases de gameplay, le TPS de science-fiction développé par Mad Head Games a livré quelques informations sur son scénario et son univers.

Sortie sur PC et consoles début 2023

D’après le communiqué fourni par Prime Matter, le titre nous placera dans la peau du docteur Kate Ward, une astronaute et scientifique de l’équipe du SCAR (Sentient Contact Assessment and Response). Chargée de percer les secrets entourant le Metahedron, une gigantesque structure alien apparue en orbite autour de la Terre, elle va malheureusement se retrouver piégée sur une étrange planète extrasolaire située à l’autre bout de l’espace.

Nous devrons donc l’aider à survivre dans ce nouvel environnement peuplé de créatures hostiles en utilisant les armes, appareils et consommables que l’on trouvera durant notre périple. En plus des combats, le jeu nous invitera à explorer différents biomes afin de lever le voile sur les mystères entourant l’exoplanète et, qui sait, peut-être trouver un moyen de rentrer chez nous.

Visant initialement une sortie cette année, Scars Above devrait finalement arriver début 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Notez que, toujours selon le communiqué de Prime Matter et même si ce n’est pas indiqué dans la vidéo, le titre semble également prévu sur Xbox One.