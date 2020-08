Scarlet Nexus : Tout savoir sur l’action RPG anime sur nouvelle génération

Officialisé lors du premier Inside Xbox consacré à la Xbox Series X, Scarlet Nexus est la nouvelle licence de Bandai Namco. Présenté comme un JRPG avec un gameplay dynamique qui fait penser à un beat them all, le jeu est chapeauté par des créateurs de Tales of Vesperia, ce qui, forcément, attise les curiosités.

Si pour l’instant, les informations et les images de gameplay ne sont pas nombreuses, nous avons tout de même de quoi vous centraliser tout ce que l’on sait dans cette nouvelle vidéo. On rappellera que Scarlet Nexus est attendu à une date inconnue sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.