Scarlet Nexus nous présente son trailer de lancement

Il ne reste plus qu’une petite semaine avant de pouvoir découvrir Scarlet Nexus, et le titre de Bandai Namco continue sa promotion intensive après avoir eu droit à un long segment dans le Xbox Games Extended Showcase. Cette fois-ci, l’éditeur nous présent le trailer de lancement du titre.

Un dernier coup d’oeil avant la sortie

On peut donc une nouvelle fois entendre le thème principal du jeu, réalisé par le groupe The Oral Cigarettes, en plus de découvrir quelques images inédites.

Evidemment, étant donné que celles-ci se concentre sur l’histoire du jeu, on conseillera aux personnes ne souhaitant se gâcher le plaisir de ne pas regarder, et de patienter encore quelques jours avant de poser les mains sur le jeu.

Scarlet Nexus sera disponible le 25 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre aperçu du jeu qui revient sur la démo.