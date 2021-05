Scarlet Nexus : La démo est désormais disponible sur PS4 et PS5

Depuis une semaine, les joueuses et joueurs Xbox (aussi bien One que Series) peuvent jouer à la démo de Scarlet Nexus. Le titre de Bandai Namco ne compte pas laisser les possesseurs de PS4 et PS5 sur le côté, puisque cette démo est désormais disponible sur le PlayStation Store.

La démo est accessible sur les consoles PlayStation

Vous pouvez dès à présent télécharger la démo pour découvrir deux niveaux du jeu, en prenant le contrôle des deux protagonistes du titre. Finir la démo vous donnera accès à un bonus si vous achetez le jeu complet à sa sortie. Pour en savoir plus sur cette démo et notre avis sur cette dernière, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu.

Scarlet Nexus sera disponible le 25 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.