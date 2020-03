Samurai Shodown sera une exclusivité Epic Games Store

Déjà disponible depuis le 25 juin 2019 sur PlayStation 4 et Xbox One et depuis un mois sur Switch, Samurai Shodown sortira sur PC au printemps prochain en exclusivité sur l’Epic Game Store.

Une exclusivité temporaire ?

L’information a été officialisée par le studio américain en vidéo. Celle-ci présente les licences qui rejoindront son catalogue dans les mois à venir. On y retrouve de nombreux jeux indépendants et le reboot de la célèbre saga de versus fighting. Bien qu’il ne soit pas impossible de voir arriver le titre de SNK sur d’autres plateformes, il faudra sans doute se montrer extrêmement patient car cela ne se fera pas du jour au lendemain.