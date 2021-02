Samurai Shodown : Cham Cham le 16 mars et un DLC Guilty Gear teasé

Samurai Shodown et sa saison 3 n’ont pas été oubliés par SNK lors de la table-ronde des développeurs japonais de jeux de combat. Et le rassemblement était d’ailleurs l’occasion d’annoncer une collaboration avec Guilty Gear (probablement poussés par la sortie de Strive).

On veut un combat entre l’ours du décor de Samurai Shodown et celui de Strive !

Comme on s’en doutait, la saison 3 de Samurai Shodown et Cham Cham sortiront le 16 mars pour accompagner la version Xbox Series du jeu. Cham Cham a aussi eu droit à un extrait de gameplay un peu plus long que les 15 secondes de la dernière fois.

Et on nous avait bien feinté puisqu’après nous avoir dit vouloir arrêter les collaborations invités hors jeux SNK, ils ont annoncé que l’ultime ajout de la Saison 3 serait un invité venu de Guilty Gear. Pas d’indice sur l’identité du combattant, ni même de fenêtre de sortie pour l’instant. Mais il faudra être patient puisque deux autres personnages seront publiés entre Cham Cham et lui (ou elle).

Samurai Shodown est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC (Epic Games Store) et Stadia.