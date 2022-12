Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered annoncé pour 2023

Pour certains, le 31 décembre signe les préparatifs du réveillon. Pour d’autres, c’est l’occasion de faire une annonce. C’est le créneau choisi par les développeurs de Skunkape Games pour dévoiler Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered, une version remasterisée du jeu éponyme sorti en 2010. Notre duo va bientôt faire son retour.

Un teaser et une sortie en 2023

Malheureusement, il ne faut pas être gourmand en informations : le studio a simplement publié un très court teaser pour officialiser la chose, et c’est tout. On sait tout de même que cette version remasterisée est prévue pour l’année 2023 mais sans plus de précision sur la période. Aucune plateforme n’a été annoncée non plus.

Pour rappel, Sam & Max: The Devil’s Playhouse était sorti en 2010 sur PC et PlayStation 3. Depuis peu, la licence tente de se relancer, avec un titre en réalité virtuelle moyennement reçu mais surtout, deux autres jeux qui ont déjà été remasterisés : Sam & Max Save the World Remastered et Sam & Max Beyond Time and Space Remastered, sortis respectivement fin 2020 et fin 2021.

Etant donné que ces deux dernières rééditions sont arrivées sur PC, PlayStation, Xbox et Switch (avec des dates de sortie décalées), on peut imaginer que le remaster de The Devil’s Playhouse suivra le même chemin, surtout qu’il s’agit du dernier volet de la trilogie.