Le 14 février arrive à grand pas et c’est donc bientôt l’heure de la Saint-Valentin pour le commun des mortels, mais aussi pour les dinosaures car la fête s’invite également dans le jeu de survie ARK: Survival Evolved.

Les dinos ont aussi le droit à l’amour

Chaque année la fête centrée sur l’amour débarque sur ARK: Survival Evolved, apportant avec elle de nombreux cosmétiques événementiels. De fait, les survivants vont de nouveau pouvoir s’armer de leur canne à pêche pour attraper le cœlacanthe de la Saint-Valentin afin d’obtenir des skins, objets, et cinq nouveaux animaux de compagnie à collectionner en version chibi.

De plus, les développeurs annoncent que suite aux 70 000 votes de la communauté, la créature Desmodus fera son entrée en tant que dernier ajout voté dans la nouvelle carte, Fjordur, prévue pour plus tard cet été.

Et enfin pour rappel, ARK Ultimate Survivor Edition arrive ce mois-ci dans le Game Pass. Cette version est comme le nom l’indique la version ultime du jeu, comprenant ainsi tous les DLC sortis à ce jour. De quoi nous faire patienter avant la sortie de ARK 2 qui n’a plus donné de nouvelles depuis un certain moment.

ARK: Survival Evolved est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, et mobile.