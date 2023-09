La SAG-AFTRA autorise le mouvement de grève dans le secteur du jeu vidéo, l’industrie bientôt à l’arrêt ?

Une potentielle grève de courte durée ?

Si les scénaristes semblent avoir trouvé un accord avec les studios hollywoodiens, il n’en est pas de même pour les membres du syndicat SAG-AFTRA. Un vote a eu lieu hier pour savoir si ces derniers étaient favorables à ce que la grève se poursuive aussi dans le secteur du jeu vidéo, notamment pour protéger les comédiens de doublages et celles et ceux qui effectuent de la capture de performances, en particulier contre les dérives liées à l’intelligence artificielle. Résultat : 98,32 des votes approuvent le mouvement de grève.

Est-ce que cela veut dire que l’industrie du jeu vidéo va elle aussi partir en grève ? Pas forcément. Seule l’autorisation a été votée pour le moment, ce qui veut dire que la porte est grande ouverte. Mais puisque les négociations entre les grands studios hollywoodien et la SAG-AFTRA pourraient aboutir d’ici quelques semaines, il est possible que les accords trouvés fassent ricochets sur les demandes liées au secteur du jeu vidéo, ce qui éviterait ainsi une grève massive. Encore faut-il que les grandes entreprises de notre industrie jouent le jeu et acceptent les demandes du syndicat.

Une affaire à suivre de très près, en espérant que les artistes liés à notre industrie préférée obtiennent gain de cause et soient mieux protégés (et mieux payés).