Ryu Ga Gotoku Studio travaille sur un nouveau Virtua Fighter et Project Century, une nouvelle licence impressionante

Comment diable le studio Ryu Ga Gotoku Studio peut-il enchaîner autant de projet à l’année ? Tout juste sortie de Like a Dragon: Infinite Wealth, il prépare Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, et ce n’est pas fini. Le studio avait beaucoup de choses à nous dire lors des Game Awards 2024 avec non pas un, mais deux jeux, dont un nouveau retour de Virtua Fighter et un autre projet qui laisse rêveur.