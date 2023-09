Rusty Rabbit annoncé sur PC et PS5, un jeu d’action et de plateforme en sidescrolling horizontal pour 2024

Un lapin qui a les crocs

Repéré par l’éditeur NetEase Games, qui a récemment annoncé Project Mugen, et développé par Nitroplus, Rusty Rabbit a également été imaginé par Gen Urobuchi, scénariste japonais qui a oeuvré sur Fate/Zero ou encore l’anime Psycho-Pass. Il se présente comme un jeu d’action et de plateforme en 2D et en sidescrolling horizontal.

On y suit l’histoire de Stamp, un lapin qui vit sur une planète abandonnée par l’humanité, qui passe ses journées à ramasser des déchets et à bricoler des machines. Malheureusement, la chance ne lui sourit pas vraiment lorsqu’il va s’écraser dans des niveaux inférieurs.

Il va alors rencontrer un terminal de stockage d’informations, où il apprendra des choses au sujet de sa fille disparue mais également sur le monde qui l’entoure qui semble cacher un lourd secret. Ni une ni deux, Stamp part à l’aventure pour en savoir plus. Le titre semble assez dynamique, notamment grâce à la mobilité du robot et d’un système de « smash and dash », le tout saupoudré de light-RPG avec de la personnalisation de robot pour améliorer ses pièces et donc vos aptitudes.

Pour l’instant, Rusty Rabbit est prévu sur PC via Steam et PlayStation 5. Il devrait arriver courant 2024 sans plus de précision sur sa date. La bonne nouvelle, c’est que la traduction française est déjà bien confirmée pour les sous-titres.