Sega serait en train de développer de nouveaux Crazy Taxi et Jet Set Radio, avec de gros budgets

Sega a établi il y a un peu une vision sur le long terme avec son Super Game, un programme en interne qui vise à développer des jeux AAA ambitieux qui visent une sortie internationale. On ignorait encore quels titres pourraient se cacher dans cette initiative, mais Bloomberg apporte aujourd’hui un début de réponse. Le site affirme alors que selon ses sources, les licences Crazy Taxi et Jet Set Radio seraient concernées, avec de nouveaux épisodes en développement.

Sega veut son Fortnite ?

On aurait pas forcément misé sur ces deux licences dans le cadre de jeux AAA, mais c’est visiblement ce que Sega vise, du moins selon Bloomberg. Le journaliste Takashi Mochizuki déclare alors que Sega cherche à trouver un titre phare qui rassemblerait, à l’image de Fortnite, et Crazy Taxi et Jet Set Radio seraient alors les premiers essais du Super Game.

Il affirme que le prochain Crazy Taxi serait maintenant en développement depuis plus d’un an, et viserait une sortie d’ici deux à trois ans. Jet Set Radio serait aussi l’une des licences que l’éditeur souhaite voir revenir, et bien que les deux projets soient en cours, ils sont encore à un stade de développement peu annoncés et ne sont évidemment pas à l’abri d’annulations.

L’idée serait alors de mobiliser les communautés de chaque licence pour créer de l’engouement autour de ces titres, qui pourraient subsister dans le temps, à l’image du jeu d’Epic Games. Pour le moment, quatre jeux entreraient compte dans le programme Super Game selon le site, dont un shooter à la première personne évoqué il y a de cela quelques semaines, et dont on ne serait rien.

On prendra évidemment le tout avec des pincettes, en attendant plus de détails à propos de ces projets.