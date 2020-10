Vers la sortie d’un Star Wars : Le Pouvoir de la Force 3 ?

Depuis son rachat par Disney, la licence Star Wars n’a de cesse de se mettre en avant, et ce aussi régulièrement que possible. C’est aussi vrai du coté de ses adaptations en jeu vidéo, assurées depuis un certain temps par Electronic Arts, qui nous livrait récemment le sympathique Star Wars : Squadrons. D’après la rumeur du jour, ce n’est pas près de s’arrêter, puisqu’un nouveau soft est peut-être déjà en préparation.

Un troisième volet corrigeant le tir ?

Si ces derniers temps on aurait tendance à associer jeu solo et Star Wars sous la bannière du réussit Fallen Order, il fut un temps où les fans ne juraient que par Le Pouvoir de la Force (ou The Force Unleashed dans sa version originale). Et il est aisé de comprendre pourquoi, puisque ce Beat’em Up regorgeait de qualités, notamment visuelles, et avait le mérite d’être considéré comme canon dans l’univers imaginé par George Lucas. Cela étant, le second volet avait tout simplement déçu la planète entière.

Selon Daniel Ritchman, insider qui a déjà révélé quelques informations avérées sur les prochaines sorties Disney, un certain Star Wars : Le Pouvoir de la Force 3 serait aux prémices de son développement. L’homme reste néanmoins très avare en détails sur le sujet, ne dévoilant par exemple pas les consoles censées l’accueillir, si ce troisième volet existe bel et bien. On attendra donc d’en savoir plus avant de prendre cette info pour argent comptant, bien que, sur le papier, elle ait quelque chose d’enthousiasmant.

Rappelons qu’une autre rumeur enflammait les fans de la licence en début d’année, au sujet d’un potentiel remake de l’exceptionnel Star Wars : Knights of the Old Republic, initialement développé par Bioware. Là encore, seule la patience nous apprendra ce qu’il en est véritablement.