Le flic machine est de retour

Projet récupéré par Nacon et développé par Teyon, à qui l’ont doit le dernier jeu Terminator, ce RoboCop: Rogue City sera un jeu d’action et de tir à la première personne. Le titre proposera une histoire inédite pour notre héros policier 50% homme et 50% robot, avec des choix de dialogues et un scénario qui devrait tout de même prendre une place importante. D’ailleurs, nous avions pu y jouer en avant-première et nos premières impressions avaient été très enjouées.

Aujourd’hui, on apprend l’existence d’une bêta fermée : du 3 au 9 juillet sur Steam, les joueurs et joueuses qui aimeraient essayer le jeu en avant-première pourront le faire. Enfin, sous certaines conditions : il faut remplir ce formulaire et espérer être sélectionné parmi les rares testeurs. Il faudra également accepter un NDA, autrement dit, un contrat de non-divulgation. Vous ne pourrez donc pas parler du jeu publiquement ni partager votre session. Enfin, il est nécessaire d’avoir un bon PC pour faire tourner correctement le jeu, avoir 18 ans ou plus, posséder des comptes Discord et Steam, et si possible, parler anglais (écrit) : cette bêta servant de test, on vous demandera probablement votre avis pour que les développeurs puissent améliorer l’expérience.

Si jamais vous auriez aimé en apprendre plus sur le titre mais que vous ne possédez pas les prérequis, vous pouvez toujours consulter notre aperçu qui vous partage quelques informations. Rappelons que RoboCop: Rogue City est prévu pour septembre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.