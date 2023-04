Resident Evil 4 Remake : Le mode Mercenaires est désormais disponible

Pour les amateurs de scoring

Le mode Mercenaires pour Resident Evil 4 Remake débarque aujourd’hui-même avec une mise à jour gratuite pour tout le monde. Comme dans tous les autres jeux de la saga, il vous demandera de faire face à des vagues successives d’ennemis avec différents personnages à contrôler.

Au fur et à mesure de la progression, il est possible de ramasser des objets qui permettent d’activer le mode Massacre, qui permet d’augmenter la puissance de feu et les capacités de votre personnage tout en gagnant de précieuses secondes à chaque ennemi tué. De quoi prolonger un peu l’expérience pour celles et ceux qui aiment l’aspect action de ce Resident Evil 4.

Resident Evil 4 Remake est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series. Notre test du jeu est disponible, ainsi que de nombreux guides pour vous aider dans l’aventure, en ne manquant aucun objet à collectionner.