Resident Evil 3 Remake est disponible : tout ce qu’il faut savoir

Un peu plus d’un an après le remake du deuxième opus, et environ 20 ans après la sortie de l’épisode original, Resident Evil 3 Remake est enfin disponible, plus en forme que jamais ! Voici tout ce qu’il faut savoir pour le lancement de la nouvelle version du survival horror de Capcom.

Resident Evil 3 - Edition lenticulaire... - Acheter sur Amazon Précommandez et recevez 2 costumes! (Jill classique et carlos classique); Remake d’un des jeux d'horreur les plus appréciés des fans

Histoire et gameplay

L’histoire de ce Resident Evil 3 prend place à la fois avant, pendant et après les événements de Resident Evil 2. Vous incarnez Jill Valentine, membre du S.T.A.R.S. et personnage emblématique du tout premier épisode de la saga et de Resident Evil en général. Alors que l’infection du Virus-T se répand dans les rues de Raccoon City, Jill doit trouver un moyen de quitter la ville. Malheureusement pour elle, les zombies et autres créatures grotesques ne sont pas les seules menaces qu’elle rencontrera.

Némésis, un être créé par la fameuse société pharmaceutique Umbrella, a été envoyé dans la ville afin de traquer et d’éliminer les survivants des membres du S.T.A.R.S. Doté d’intelligence, de tentacules, et capable d’utiliser des armes en tout genre (lance-roquettes, lance-flammes, etc.), Némésis vous mènera la vie dure en vous poursuivant dans certaines zones de Raccoon City comme le faisait Mister X dans le commissariat de l’opus précédent.

Fort heureusement, outre les mécaniques déjà présentes dans le remake de Resident Evil 2, Jill pourra compter sur son propre arsenal ainsi que de nouveaux mouvements comme l’esquive pour échapper à son poursuivant. Les nouvelles mécaniques ne seront pas les seules alliées de notre héroïne puisqu’elle pourra également compter sur Carlos Oliveira, un membre d’une unité d’élite fraîchement débarquée à Raccoon. Si le bougre n’aura pas droit à sa propre campagne, il sera tout de même jouable à différents moments de l’aventure.

Resident Evil Resistance : un mode multijoueur intégré

Si le remake de l’année dernière pouvait pécher un peu en matière de durée de vie, Resident Evil 3 devrait réussir à palier, au moins en partie, à ce problème. En effet, le jeu est fournit avec le mode multijoueur « Resistance », qui vous permet de jouer en ligne en coopération jusqu’à 4 joueurs, tandis qu’un cinquième incarne une entité nommée « mastermind » qui aura pour but de déployer pièges et ennemis sur votre route vers la liberté.

Concrètement, une équipe de 4 survivants doit accomplir divers objectifs propres à chaque maps afin de s’échapper du complexe dans lequel ils se trouvent. Pendant ce temps, le mastermind les observe via des moniteurs et décide où les différents zombies et autres créatures apparaîtront afin de les empêcher de s’enfuir. Il sera également possible d’incarner les boss tels que Mister X ou William Birkin.

Une petite palette de mastermind sera disponible, chacun possédant ses propres caractéristiques et créatures à utiliser. Côté survivants, même constat puisque plusieurs personnages inédits sont jouables avec des caractéristiques particulières. Ce mode bonus est donc pensé comme un multijoueur asymétrique où vous ne jouerez pas de la même façon selon que vous serez du côté des survivants ou du mastermind.

Resident Evil 3 - Edition lenticulaire... - Acheter sur Amazon Précommandez et recevez 2 costumes! (Jill classique et carlos classique); Remake d’un des jeux d'horreur les plus appréciés des fans

Configuration minimale pour Resident Evil 3 Remake

Système d’exploitation : Windows 7, 8.1, 10 (64 bits nécessaires)

Windows 7, 8.1, 10 (64 bits nécessaires) Processeur : Intel Core i5-4460 ou AMD FX-6300 (ou plus récent)

Intel Core i5-4460 ou AMD FX-6300 (ou plus récent) Mémoire vive : 8 GB de mémoire

8 GB de mémoire Graphiques : Nvidia GeForce GTX 760 ou AMD Radeon R7 260x avec 2GB Video RAM

Nvidia GeForce GTX 760 ou AMD Radeon R7 260x avec 2GB Video RAM DirectX : Version 11

Résumé des informations importantes

Supports : PS4, Xbox One, PC

Prix : environ 60€

Un gameplay similaire à Resident Evil 2 mais agrémenté de nouvelles mécaniques (esquives, etc.)

Deux personnages jouables

Disparition du système de fins alternatives pour se concentrer sur un seul scénario mieux ficelé

Mode multijoueur asymétrique intégré (jusqu’à 5 joueurs)

Notez que si le doute vous habite, une démo gratuite du jeu est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.