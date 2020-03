Resident Evil 3 Remake : la démo est disponible sur PC, PS4 et Xbox One

Maintenant que de nombreux joueurs sont coincés chez eux, la sortie de Resident Evil 3 Remake se fait encore plus attendre par les fans de la licence. Mais ils pourront tout de même patienter en jouant dès maintenant à la démo du jeu, qui est disponible pour tout le monde sur PC, PS4 et Xbox One.

Un premier contact avec le Nemesis

Vous pourrez donc y incarner Jill Valentine, qui fait équipe avec Carlos Oliveira pour aider la population à fuir, mais le Nemesis vous compliquera largement la tâche. Notez que malgré le monstre à vos trousses, vous pourrez vous amuser à dénicher des petites statuettes un peu partout dans la démo.

Resident Evil 3 Remake sera disponible dès le 3 avril sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. N’oubliez pas que Resident Evil Resistance aura quant à lui droit à sa bêta le 27 mars.