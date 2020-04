Resident Evil 3 : Le remake de Capcom cartonne

Le remake de Resident Evil 3 développé et édité par Capcom réalise de très beaux chiffres de vente à travers le monde. Disponible depuis le 3 avril, le titre s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires (Versions physiques et dématérialisées comprises) après seulement 5 jours.

Jill Valentine sur les traces de Léon & Claire

Ce troisième opus semble en bonne voie pour atteindre les chiffres de Resident Evil 2 Remake, qui a réalisé de bonnes ventes lors de sa sortie. C’est dans un communiqué de presse que l’on apprend que les ventes dématérialisées représentent 50% des ventes du jeu, un chiffre impressionnant mais logique étant donné le contexte actuel. Le Resident Evil 3 original qui était sorti en 1999 s’était écoulé à 3,5 millions d’unités, un score plus qu’honorable à cette époque.

Les bonnes ventes des derniers remakes devraient donner de la suite dans les idées à Capcom, qui envisagerait déjà la sortie du remake de Resident Evil 4 pour l’année 2022. En attendant cette sortie hypothétique, on vous conseille de lire notre test de Resident Evil 3 afin de savoir si il faut craquer ou non.