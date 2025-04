Clair Obscur: Expedition 33 met en avant le personnage de Sciel tout en précisant ses modes d’affichage

Une partie des Trophées/Succès a été révélée

On commence avec la présentation de Sciel, qui sera doublée par Shala Nyx en anglais et par Sarah Cornibert en français. Un personnage décrit comme plus serein que les autres membres de l’expédition, qui a accepté la fatalité de la mort mais qui ne se résignera pas pour autant à échouer dans sa quête. Sur le terrain, elle semble se battre à l’aide de cartes de tarot, qui vont déclencher divers effets une fois les conditions réunies.

Avant de présenter Monoco la semaine prochaine, Sandfall Interactive voulait aussi préciser que Clair Obscur: Expedition 33 aura bien droit à des modes Performances et Qualité sur PS5 et Xbox Series. Le jeu sera également amélioré pour la PS5 Pro, tandis que sur Xbox, le jeu profitera de la fonctionnalité Play Anywhere. Sur PC, divers réglages seront disponibles pour convenir à toutes les machines, comme on avait déjà pu le voir dans notre aperçu.

La date de sortie du jeu était déjà connue, mais le studio précise maintenant l’heure à laquelle il sera possible de jouer à Clair Obscur: Expedition 33. Ce sera donc à 9 heures du matin (heure de Paris) le 24 avril que votre périple débutera. Et pour celles et ceux qui attendent impatiemment de partir à la chasse aux Trophées/Succès du jeu, certains ont déjà été dévoilés :

Expeditioner – Atteindre le niveau 33

Overcharge – Avec Gustave, utilisez un Overcharge complètement chargé qui Break un ennemi

Follow The Trail – Trouvez tous les journaux des expéditions précédentes

Professionnel – Battre un boss sans encaisser aucun dégât

Connaisseur – Trouvez les 33 enregistrements musicaux

Clair Obscur: Expedition 33 sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series et sera disponible dans le Game Pass.