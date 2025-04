Le jeu multijoueur Survival Kids annoncé sur Nintendo Switch 2 deux décennies après son opus GameBoy

Un p’tit tour sur les poteaux ?

Les plus fins connaisseurs et connaisseuses auront reconnu que Survival Kids n’est autre que le revival d’une licence déjà présente sur GameBoy il y a plus de deux décennies, puisque l’opus original est sorti en 1999. La licence fait son retour sur Nintendo Switch 2 dans une courte bande-annonce révélée pendant le Nintendo Direct du 2 avril.

Dans cette nouvelle version de Survival Kids, vous pourrez profiter d’une expérience coopérative en vue d’élaborer des stratégies et travailler main dans la main afin de survivre, dans une édition moderne qui exploite les nouvelles fonctionnalités de la Nintendo Switch 2, que ce soit notamment en termes de communication mais aussi en termes de partage de jeu, tout en approfondissant l’esprit d’aventure du jeu original grâce à de nouveaux éléments de gameplay coopératif en local ou en ligne, jusqu’à quatre joueurs et joueuses.

Pour vous planter le décor, dans Survival Kids, on suivra une équipe de quatre enfants curieux qui décident de partir à l’aventure après avoir découvert une vieille carte les emmenant dans un monde mystérieux rempli d’îles inexplorées. A vous l’exploration, le farming de ressources mais aussi le crafting avec la possibilité de découper, cuisiner, pêcher et même résoudre des énigmes environnementales dans le but de s’échapper, dans un ensemble type cartoon et au gameplay censé être adapté à tous les âges.

Survival Kids est édité par Konami et est une exclusivité Nintendo Switch 2 qui sera vendue à 49,99€ dès le lancement de la machine le 5 juin prochain.