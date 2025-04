Le jeu de mecha Daemon X Machina: Titanic Scion sortira à la rentrée, une édition collector dévoilée

En 2019 était sorti un certain Daemon X Machina, un jeu d’action de mecha chapeauté par Marvelous qui avait réussi à susciter un certain engouement. Certes, pas dénué de défauts, mais suffisamment prometteur pour lancer la machine d’un second épisode, probablement plus ambitieux et plus abouti. Cette suite est désormais prête à se dévoiler et à donner une date de sortie.