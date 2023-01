Redfall : La chasse aux vampires débutera le 2 mai prochain

L’attraction du premier Xbox and Bethesda Softworks Developer_Direct devait sans doute être Redfall, même si ce dernier s’est sans doute fait un peu voler la vedette par l’annonce et la sortie surprise de Hi-Fi Rush. Qu’importe, le jeu d’Arkane Austin avait tout de même pas mal de choses à nous montrer, à commencer par quelques séquences de gameplay et surtout une date de sortie, qui là encore, était connue depuis quelques semaines maintenant suite à des fuites.

10 minutes de gameplay pour tout comprendre

Pas besoin de faire durer le suspense plus longtemps, vous l’avez vu dans le titre de cet article : Redfall sortira bien le 2 mai prochain, ce qui ne surprendra pas grand monde. Cette annonce s’accompagnait d’une grosse présentation de gameplay qui s’occupe de résumer une nouvelle fois ce qu’est Redfall, qui veut à tout prix se détacher de cette étiquette de « Left 4 Dead avec des vampires ».

On a donc pu avoir un meilleur aperçu de la map du jeu et de ses différents biomes, si on peut les appeler comme cela, tout en découvrant une séquence qui avait pour but de nous coller une frousse d’enfer et quelques cauchemars pour la nuit. L’action sera aussi au rendez-vous lorsque l’on sera accompagné, notamment dans les nids de vampires, qui sont particulièrement dangereux et qui demanderont une coopération à toute épreuve, en usant des spécificités et pouvoirs de chaque personnage.

Reste à savoir si tout cela suffira à convaincre, mais Microsoft tient au moins une date pour l’un de ses jeux les plus attendus de ce début d’année.