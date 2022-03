Razer : Découvrez la gamme eSport avec le meilleur équipement pour jouer compétitif

Razer est aujourd’hui l’une des marques les plus célèbres et les plus appréciées du monde eSport (notamment avec le Razer Invitational) et de l’univers gaming en général. Que ce soit à travers ses souris, ses claviers ou encore ses manettes, la marque a su séduire des milliers de joueuses et de joueurs à travers le monde.

L’enseigne au serpent à trois têtes est maintenant l’un des piliers du milieu jeu vidéo lorsqu’il s’agit de matériel pouvant offrir confort et hautes performances, et il n’est ainsi pas étonnant de voir Razer continuer à enrichir sa gamme eSport pour s’attaquer de plus en plus à ce marché lucratif, qui a plus que besoin de matériel haut de gamme.

L’occasion pour nous de jeter un œil à différents produits de cette célèbre gamme, des chaises gamings aux indispensables casques, arborés par des joueurs professionnels et joueuses professionnelles sur la scène compétitive dans le monde entier.

Razer Iskur, le fauteuil pour jouer des heures

Pour tout joueur pro qui se respecte, la qualité de son équipement est primordiale. Cela commence évidemment par son assise, que Razer entend rendre la plus confortable possible avec son fauteuil Iskur.Celui-ci dispose d’un soutien pour les lombaires parfaitement bien adapté à la plupart des personnes de moyenne et grande taille, notamment ceux situés entre 170 et 190 centimètres.

Ce fauteuil a droit à un revêtement cuir en PVC afin d’assurer le meilleur des conforts, avec également un repose-tête réglable selon votre taille, tandis que ses accoudoirs 4D seront idéaux pour s’adapter à n’importe quelle position et laisser reposer vos coudes à l’endroit où vous le désirez.

BlackShark V2 Pro, l’eSport dans les oreilles

Vient ensuite un autre élément indispensable pour le confort en jeu : le casque. Razer propose alors son modèle BlackShark V2 Pro, doté de la technologie Razer Hyperspeed Wireless qui permet non seulement d’avoir un temps de réactivité à toute épreuve grâce à une fréquence radio ultra rapide, mais aussi d’avoir de l’audio de très bonne qualité.

Grâce à son micro supercardioïde, la voix est complètement isolée afin de se débarrasser des interférences, et reproduit cette dernière à l’identique, sans déformation. On notera également la réduction passive de bruit, un élément essentiel sur les casques haut de gamme tels que celui-ci, qui permet de couper tous les bruits aux alentours pour rester focaliser sur le jeu, et rien que le jeu. Petit bonus, on retrouve également ce modèle aux couleurs de Rainbow Six Siege, pour les fans absolus du jeu.

Huntsman V2, la compétition au bout des doigts

Et si Razer s’est aujourd’hui mis aux manettes, la plupart des joueuses et des joueurs pro se dirigeront naturellement vers le combo clavier-souris, avec là encore de l’équipement de qualité proposé par la marque. Les claviers de la marque ont toujours été plébiscités, et il était tout à fait naturel que l’entreprise singapourienne propose sa gamme pour la scène eSport.

Le clavier Razer Huntsman V2 Tenkeyless en est un bon exemple, puisqu’il est entièrement personnalisable, avec de nombreuses couleurs de touches (en PBT à double injection) proposées. Au-delà de son look, c’est par ses performances qu’il arrive à nous captiver, ainsi que par son isolation phonique garantissant le moins de bruit possible, tandis que vos poignets seront chouchoutés grâce au repose-poignet confortable qui peut lui être associé.

Razer Viper, la souris ultra-légère

Côté souris, on retrouvera la Razer Viper Ultimate qui dispose d’une autonomie à toute épreuve d’environ 70 heures, et qui est vendue avec son support de charge. Son capteur optique est à la pointe de la technologie, avec une sensibilité maximale de 20 000 DPI, afin de garantir une précision étonnante. Elle a aussi le luxe d’être très légère et de convenir aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers.

Pour convenir à tous les budgets, Razer a aussi mis en avant sa souris Razer Viper 8KHz, plus abordable, et qui impressionne aussi par sa réactivité et sa qualité. Une alternative plus abordable et filaire. Notez que la gamme Viper propose une souris aux couleurs de Cyberpunk 2077, pour apporter une touche de jaune et de flashi à votre setup.

En bref, Razer continue de s’imposer dans le monde de l’équipementier de la scène compétitive avec sa gamme dédiée à ce sujet qui donne accès à des produits de haute qualité, qui pourront aussi bien convenir aux pros qu’aux amateurs à la maison. Avec ces différents produits, la marque s’aligne sur les besoins des joueurs et des joueuses qui veulent jouer dans les meilleures conditions.