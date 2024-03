Razer annonce deux nouveaux micros pour les joueurs, les streamers et les créateurs de contenu

Razer, serein avec ses Seiren

Razer étoffe sa gamme de produits audio destiné à l’univers du gaming avec deux nouveaux modèles. Tout d’abord, nous avons le Seiren V3 Chroma, décrit comme un micro combinant une qualité de son supérieure à des effets de lumière RGB impressionnants. Grâce à la technologie Razer Chroma RGB, ce microphone s’adapte dynamiquement aux événements en jeu ou en streaming, créant une atmosphère immersive lors des diffusions en direct.

Au sein de l’appareil, on retrouve un micro à condensateur supercardioïde intégré, capturant avec précision chaque détail sonore pour une reproduction fidèle de la voix, tout en réduisant les bruits de fond grâce à son design optimisé pour une capture sonore directionnelle. Une fonctionnalité qui garantit une communication claire durant des sessions de jeu en équipe ou lors de réunions en ligne selon Razer.

De plus, le Seiren V3 Chroma dispose également d’une fonction « Tap-to-Mute » multifonctionnelle, permettant un contrôle intuitif et immédiat de l’audio. Il est ainsi possible d’activer ou de désactiver le microphone, ajuster les paramètres d’éclairage et de gain, et surveiller le niveau sonore à travers des indicateurs visuels.

Enfin, nous avons le Seiren V3 Mini qui propose un design très compact. Disposant également de la fonctionnalité « Tap to mute », il comprend une intégration d’un mixage audio via Razer Synapse et une fréquence d’échantillonnage élevée. Le Seiren V3 Mini est conçu pour capter les voix avec une précision et une clarté remarquables, grâce notamment à un condensateur de 14 mm optimisé pour les hautes fréquences. En outre, la directivité supercardioïde du microphone assure une isolation vocale impeccable.

Le Razer Seiren V3 Chroma est disponible dès aujourd’hui pour 149,99€.

Le Razer Seiren V3 Mini est disponible dès maintenant pour 59,99€.