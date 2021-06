Ratchet & Clank: Rift Apart aura droit à un mode 60 fps avec ray-tracing avec le patch Day One

Ratchet & Clank: Rift Apart se présente comme la vraie vitrine de la PlayStation 5 et compte nous en mettre plein les mirettes, c’est pourquoi Insomniac Games souhaite pousser les performances du jeu au maximum. Ainsi, comme sur Spider-Man: Miles Morales, le jeu va avoir droit à un troisième mode de résolution pour trouver le meilleur des compromis.

Players who update #RatchetPS5 on launch day gain access to our Performance & Performance RT Modes.

Enjoy a sneak peek at 60fps gameplay with ray-tracing enabled! pic.twitter.com/85ecP4LDZl

— Insomniac Games (@insomniacgames) June 5, 2021