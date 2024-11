PS5 Pro : Les premiers tests de la console sont disponibles, une machine aussi puissante que dispensable

Le jeu des sept différences

Plusieurs tests de la PS5 Pro sont maintenant disponibles chez plusieurs médias afin de voir si la console tient ses promesses. Car derrière le prix de 799 € qui est difficile à avaler, Sony nous vantait les mérites de la console en indiquant qu’elle afficherait un rendu plus net, avec moins de compromis entre le mode Performances et le mode Fidélité des différents jeux.

L’un des meilleurs exemples de cela était Final Fantasy VII Rebirth, dont le mode Performances est très critiquable sur PS5 standard. Square Enix a donc publié un patch spécifique pour améliorer le rendu de son jeu sur PS5 Pro, au même titre qu’une cinquantaine d’autres jeux.

IGN nous montre maintenant en vidéo (mais sans la musique du jeu, quel crime) ce que le mode Versatile du RPG donne, et si le framerate semble stable avec une belle définition, enlevant ainsi l’effet de flou très désagréable, les problèmes techniques du jeu ne s’envolent pas pour autant puisque l’on y voit pas mal d’éléments du décor avoir du mal à apparaître au loin. Reste que le résultat est bien supérieur à celui affiché sur PS5 standard.

Pas de révolution, juste un peu de confort

Les changements sur les anciens jeux devraient être assez peu visibles dans la majorité des cas, comme le souligne le test de Digital Trends. Tout cela semble surtout dépendre des patchs sortis par les différents studios. Tous n’offrent pas un mode spécifique inédit comme Final Fantasy VII Rebirth, et on peut voir que des jeux comme Black Myth Wukong gagnent un peu en performances, sans que cela ne fasse de miracles. Autre exemple de changements peu perceptibles, Stellar Blade, qui a eu droit à un comparo chez Jeux Vidéo Magazine.

On remarquera cependant des éclairages mieux gérés avec le ray-tracing ainsi que des jeux globalement plus fluides, ce qui plaira à celles et ceux qui ont du mal à jouer en 30 images par secondes avec des textures trop basses.

Et c’est bien cette fluidité revendiquée par la PS5 Pro qui semble être son principal argument de vente. Gamekult conclut son test de la machine en indiquant : « C’est une certitude, la PlayStation 5 Pro apporte une véritable amélioration graphique on ne peut plus palpable qui, si elle est évidente en mode fidélité à 30 FPS, se ressent également dans une moindre mesure en mode performance. »

Ce qui montre ce à quoi l’on s’attendait déjà : cette console ne s’adresse pas à tout le monde et ne s’adressera qu’à un public très ciblé, qui souhaite obtenir le meilleur des performances sans se soucier de la question du rapport qualité/prix. Et vous, comptez-vous acheter la PS5 Pro ?