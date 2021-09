PS Plus : Les jeux du mois d’octobre seraient déjà connus grâce à une fuite

Ce n’est décidément pas la première fois que les jeux du PS Plus se font connaître avant l’officialisation de la part de Sony. Les titres prévus pour le mois prochain semblent aussi avoir fuité, alors que l’on attend que Sony confirme le tout dès la semaine prochaine.

Les jeux d’octobre en fuite

C’est encore une fois via le site français Dealabs que l’on apprend la nouvelle, toujours via l’intermédiaire de l’utilisateur billbil-kun, qui a déjà vu juste les mois précédents, notamment pour le mois de septembre. On apprend alors que les jeux concernés seraient les suivants :

On aurait pu penser que ce serait JETT: The Far Shore qui aurait droit à une sortie simultanée sur le PS Plus, mais c’est finalement Hell Let Loose qui aurait été sélectionné, dont la version console sortira aussi le 5 octobre, jour durant lequel les jeux du PS Plus d’octobre devraient être disponibles.

Evidemment, on attendra la confirmation de Sony pour rendre le tout officiel, mais étant donné que la source a vu juste plusieurs mois d’affilé, tout porte à croire que c’est bien ce qu’il nous attend en octobre.