PGA Tour 2K21 est un jeu de golf sur consoles et PC. Il propose une adaptation de la discipline en jeu vidéo où l'objectif est évidemment de réaliser différents parcours où il faut mettre les meilleurs trous possibles. Parmi les nouveautés de ce nouvel épisode, on peut noter un système de rivalité, mais aussi la présence de golfeurs professionnels comme Jim Furyk et Bryson DeChambeau. Un mode MyPlayer est également présent où l'on peut définir notre personnage et le mode carrière a été repensé avec 30 événements sur une quinzaine de parcours sous licence officielle.