Project Q : la console portable en remote play de Sony fuite en vidéo

Un look qui a le Q entre deux chaises

Annoncé en mai dernier, le nouveau projet de PlayStation, Project Q, a fuité en ligne à travers une vidéo et des images via l’utilisateur de Twitter @Zuby_Tech. Tom Henderson, qui avait déjà révélé la machine en avant-première (et qui a aussi parlé hier de la PS5 Pro hier) confirme la véracité de ces images.

Mis à part ce qui a déjà été évoqué officiellement par Sony, il faut prendre toutes ces informations avec des pincettes. Tom Henderson est un « insider » très crédible dans l’industrie et qui dispose d’un palmarès qui parle pour lui. C’est pourquoi nous prenons ces informations au sérieux.

La console vise essentiellement les personnes voulant jouer à leurs jeux PS5 confortablement et où il le souhaite, en dehors du grand écran. Vous pourrez également jouer hors du foyer à condition de posséder une PS5 et une connexion suffisante.

Le design façon « grosse manette DualSense coupée en deux avec un écran LCD entre les deux » ne parlera pas forcément à tout le monde. C’est d’autant plus flagrant avec ces images. Concernant les caractéristiques techniques, la machine est présenté comme ayant un écran LCD tactile de 8 pouces et des gâchettes adaptatives avec les retours haptiques. Nous devrions aussi avoir des boutons de volume, des haut-parleurs et une prise jack. Le streaming via remote play sera disponible jusqu’à une résolution de 1080p et un framerate jusqu’à 60 images par seconde. Pour la batterie, elle disposerait aussi d’une autonomie de 3 à 4 heures.

Selon des documents judiciaires du procès Microsoft contre la FTC, Microsoft estime que Project Q sera vendu pour « moins de 300$ », mais Sony n’a encore rien communiqué vis à vis sur le prix de la machine. Toujours selon Tom Henderson, elle devrait sortir en novembre de cette année sachant que Sony a évoqué une sortie « pour la fin d’année ». .