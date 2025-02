Project Pantheon : Nous l’avons vu, ce Diablo-like peut-il apporter un vent de fraicheur au genre de l’Extraction ?

Un projet encore a ses balbutiements

Afin de continuer sur sa lancée après Wolcen: Lords of Mayhem, le studio mise une nouvelle fois sur du Diablo-like pour sa nouvelle production. Lors de cette présentation presse en compagnie des développeurs, nous avons pu déjà voir de quoi il en retourne. Project Pantheon est en développement depuis environ 2 ans désormais, et nous plongera dans un univers basé sur différentes mythologies. Nous prendrons le contrôle d’une âme digne recrutée comme agent auprès de Death (la mort), dans un monde où les mythologies sont réelles, mais où les dieux sont morts. Le lore proposé nous semble plutôt intéressant à première vue.

Les développeurs nous ont montré un bref aperçu de notre QG, qui ne sera autre que le sanctuaire. Le design de ce dernier n’est pas tout fait finalisé pour le moment, prouvant logiquement que le jeu a encore un long chemin à faire sur son développement, étant donné qu’il s’agit encore d’une version alpha. Quoi qu’il en soit, le sanctuaire servira de refuge à nos joueurs qui pourront y crafter divers éléments comme des armes ou potions, stocker pas mal d’équipements, voire commercer avec divers marchands et faire des échanges avec les joueurs. Concrètement, le système de jeu a l’air relativement basique pour un Hack’n Slash, même si nous attendons de voir comment se passera le côté améliorations des divers services et la réalisation des quêtes, qui n’a hélas pas été montrée.

Le contenu à son lancement en accès anticipé sera logiquement peu impressionnant. Néanmoins, les développeurs ont pour ambition de fournir du contenu massif tous les quatre mois. Notez que seule la mythologie nordique sera de la partie au lancement du jeu en accès anticipé. Au total, attendez-vous à avoir trois grandes maps nordiques prenant place après le passage du Ragnarök, avec un boss par carte et pas moins d’une dizaine d’armes, 100 artefacts uniques ainsi que 120 compétences pour les joueurs. C’est déjà pas mal pour une sortie en accès anticipé, mais il faudra hélas prendre notre mal en patience pour découvrir les mythologies égyptienne, aztèque et grecque.

Enfin, nous avons encore des interrogations sur le modèle économique employé. Pour le moment, et selon les développeurs, il est certain que ce jeu service sera en free-to-play. Par contre, ils ne savent pas quel modèle employer entre du season pass, pack fondateur, voire un système de souscription typé VIP. En tout cas, ce qui est une certitude, c’est que la forme free-to-play est une preuve de bon sens pour toucher un maximum de joueurs. Il ne restera plus qu’à voir sous quelles tournures le titre proposera les à côté payant. Tant que le soft ne s’oriente pas vers un pay-to-win, ce que les développeurs refusent de faire (et nous sommes d’accord avec eux), on est preneur.

Escape from Tarkov x Diablo, la bonne formule ?

Après cette grosse présentation, nous avons pu enfin voir le jeu en action. Concrètement, après la partie lancée, Project Pantheon se présente comme un Hack’n Slash à la Diablo. Ce qu’il faut savoir dans un premier temps, c’est qu’à chaque partie vous commencez niveau 1, et vous devrez ainsi monter en niveaux à la manière d’un MOBA en éliminant divers mobs, mais également les potentiels joueurs vadrouillant sur la map. Il sera possible d’user de ses compétences, mais aussi d’utiliser vos armes, comme une lance que nous avons pu voir, ou bien une énorme masse faisant beaucoup de dégâts.

Les compétences paraissaient fluides dans les combats, et il faut savoir que le titre n’aura pas de classes à proprement parler. Effectivement, seuls les équipements que vous aurez choisi avant de vous lancer dans une partie façonneront plus ou moins votre classe. Une riche idée qui donnera la possibilité aux joueurs de jouer comme ils l’entendent. D’ailleurs, une liberté totale est laissée aux joueurs une fois lâchés sur la carte. Ceux-ci pourront à loisir combattre le boss de la map s’ils ont suffisamment monté en niveau et qu’ils ont les équipements nécessaires pour en venir à bout, affronter quelques joueurs pour tenter de chiper leur loot, voire accomplir diverses quêtes centrées sur l’histoire. On parle d’ailleurs de pas moins de 50 quêtes qui seront disponibles au lancement.

Le gameplay semble bien calibré, riche, et devrait attirer logiquement les joueurs avides de Hack’n Slash, ou ceux qui ont globalement apprécié Wolcen: Lords of Mayhem. Par ailleurs, le titre est orienté extraction. Ce qui signifie qu’il va falloir récupérer un maximum de ressources ou accomplir quelques quêtes, puis tenter de s’extraire via certains endroits prévus à cet effet avant la fin du temps imparti. La manière de s’extraire est plutôt originale, dans la mesure où il faudra activer un mécanisme. Par la suite, vous serez emprisonné dans un mini dôme et vous devrez éliminer un nombre d’ennemis indiqué avant de prendre la poudre d’escampette pour de bon. Toutefois, d’autres joueurs peuvent en même temps rentrer dans ce dôme et vous chercher des noises, voire tenter de vous piquer tout votre équipement.

Il faut bien l’avouer, cette mécanique nous a paru solide. Evidemment, c’est quelque chose d’assez générique dans l’exécution, mais il y a tout de même l’interaction avec le décor qui reste intéressante pendant l’exploration. Il sera possible de fouiller les moindres recoins de chaque map, et trouver ça et là quelques autels vous procurant quelques bonus, notamment de dégâts. Les joueurs pourront aussi y dénicher de nouvelles armes, mais également des ressources ou artefacts, débloquant des compétences un peu plus puissantes. Il n’y a pas à dire cela parait complet dans le fond, même si nous craignons un certain classicisme et un manque d’identité, que ce soit sur la direction artistique ou l’interface. Nous pourrons néanmoins compter sur la taille des maps, qui pourront accueillir pas moins d’une douzaine de joueurs, ce qui sera déjà pas mal.

Pour l’heure, difficile de juger concrètement Project Pantheon. Le bébé de Wolcen studio, même s’il a des bases solides, n’en est encore qu’à ses balbutiements sur bien des aspects. Le modèle économique n’est visiblement pas encore totalement décidé, et le soft qui sortira le quatrième trimestre prochain, seulement en accès anticipé dans un premier temps, n’aura pas non plus un contenu des plus touffus dans un premier temps. Toutefois, le gameplay semble bien calibré, comme son système de jeu inspiré des nombreux titres orientés Extraction Shooter. Force est de constater que Project Pantheon a peut être sa carte à jouer en mélangeant Hack’n’slash et mécaniques d’Extraction Shooter. Il reste désormais à voir si le titre sera aussi bien équilibré au niveau des armes et compétences, mais il faut bien admettre que pour une première impression, Project Pantheon nous livre quelque chose de positif, et on a hâte d’en voir plus.