Pro Cycling Manager 2023 et Tour de France 2023 : Des infos et un trailer de gameplay pour les jeux de Cyanide Studio

Sorties prévues le 8 juin prochain

Concernant Pro Cycling Manager 2023, « la référence des jeux de gestion de cyclisme », le titre proposera comme principales nouveautés un système d’entrainement inédit, une refonte du classement mondial afin de coller réellement à la classification par points de l’UCI, une mécanique de gestion des candidatures des nations pour leur participation aux Championnats du Monde, une nouvelle note de « Moyenne montagne » et diverses améliorations apportées à l’interface utilisateur.

Quant à Tour de France 2023, après avoir accueilli la « Course du moment » l’an dernier, il intègrera la « Descente du moment », un nouveau mode de jeu donnant la possibilité aux joueurs et aux joueuses de s’affronter en tentant d’établir le meilleur chrono possible en descente.

Notez que la production française inclura également un système de notation plus réaliste, un gameplay plus stratégique, des mises à jour apportées à l’équipement des cyclistes, l’intégration des dossards distinctifs « Super Combatif » et « Meilleure Équipe », ainsi que diverses améliorations techniques liées aux collisions, au comportement de l’intelligence artificielle ou encore à la trajectoire des coureurs dans les descentes.

Rendez-vous le 8 juin prochain pour découvrir Pro Cycling Manager 2023 sur PC via Steam et Tour de France 2023 sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.