Prince of Persia : Un remake listé par un revendeur

Nous sommes nombreux à attendre des nouvelles de la désormais portée disparue licence Prince of Persia. Si nous avons eu droit à un dispensable épisode mobile en 2013, on peut dire que c’est bel et bien depuis Les Sables Oubliés que la série est passée sous les radars. Pourtant, la rumeur veut qu’un nouvel opus ne tarde pas à se montrer, et celle-ci se précise de semaine en semaine.

Vers un remake du premier volet ?

Si la rumeur avait déjà fait couler de l’encre ces deux dernières années, c’est principalement depuis 2020 qu’elle trouve écho dans la presse spécialisée. En effet, en mai dernier Ubisoft enregistrait un nom de domaine sobrement nommé princeofpersia6, laissant clairement entendre qu’un nouvel épisode serait en préparation. Dans le même temps, c’est un ancien projet qui refaisait surface. Un certain Redemption, dont le développement n’était pas allé très loin, mais dont les prémices ont de quoi faire saliver tout fan.

Et comme si cela ne suffisait pas, histoire d’alimenter le mythe, Ubisoft a lancé plus tôt dans l’année un événement dédié à Prince of Persia dans son jeu multijoueur For Honor. Cela commence à faire beaucoup de coïncidences, beaucoup de détails, trop pour que la rumeur ne prenne pas d’ampleur.

Et ce n’est pas avec l’actualité du jour que cela va changer. En effet, un revendeur du Guatemala (ce qui a de quoi surprendre) a listé quelques temps un certain Prince of Persia Remake. Tout le monde peut se tromper, comme on dit, néanmoins plusieurs personnes ont évoqué le sujet sur les réseaux. Notamment un certain Jason Shreier, assez connu pour la justesse de ses informations, qui semble plutôt confiant sur le sujet. Toujours est-il que le jeu était listé sur Switch et PS4, prévu pour une sortie en novembre.

Une fois encore, nous vous invitons à prendre cette information avec des pincettes. Néanmoins, avec la proximité de la date indiquée par cette fiche (depuis retirée), nous serons bientôt fixés.