Prince of Persia Redemption : Un titre annulé qui refait surface sur YouTube

Licence disparue des radars depuis 2013, année marquant sa dernière apparition via un titre mobile oubliable, Prince of Persia semble avoir donné sa vie pour laisser prospérer d’autres franchises d’Ubisoft. C’est à croire que la série ne reverra jamais le jour, malgré son apparition récente dans le jeu compétitif For Honor, qui pourrait laisser penser à une prise de température de la part de l’éditeur. Ceci étant dit, ça ne signifie pas que certains projets n’aient pas été initiés au cours des dix dernières années.

Une vidéo qui sommeillait depuis huit ans

Il est intéressant de constater cette tendance : plus tôt dans la semaine, nous apprenions le dépôt d’un nom de domaine plutôt éloquent, princeofpersia6. De quoi faire bouillonner l’esprit des fans dans l’attente d’une véritable suite, dix ans après la sortie de Prince of Persia : Les Sables Oubliés. Comme pour profiter de ce soudain regain d’intérêt de la part de la toile, une étonnante vidéo a refait surface. Vraisemblablement, du gameplay d’un titre abandonné, lâché en 2012 sur Youtube.

Prince of Persia Redemption, de son petit nom, laisse penser qu’il aurait été en développement au début des années 2010, probablement à destination de la Xbox 360 et la PlayStation 3, voire du PC. La vidéo, d’un peu plus de trois minutes, laisse entrevoir un travail déjà bien avancé : les différents mouvements du héros et de ses ennemis semblent au point, l’environnement est propre et détaillé, et toute la mise en scène autour de ce passage est dantesque. Alors pourquoi Redemption ne donne signe de vie qu’aujourd’hui ?

Eh bien en réalité, cette vidéo est une sorte de démo technique, toute en cinématique, réalisée par une équipe de chez Ubisoft Montréal, pour un jeu qui n’a jamais vraiment été en développement. Jonathan Cooper, animateur ayant travaillé chez la firme française, explique que cette séquence millimétrée aurait plutôt servi aux développeurs de Assassin’s Creed III. Une sorte d’inspiration bienvenue en phase de préproduction. Reste à savoir comment la vidéo a fait pour rester dans l’ombre aussi longtemps…

L’espoir va-t-il finir par s’estomper chez les fans de Prince of Persia en manque d’acrobaties ?