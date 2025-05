Prime Gaming : Lego Star Wars: The Complete Saga, Wolfenstein II… Voici les jeux compris dans l’abonnement d’Amazon en mai

La liste des jeux Prime Gaming de mai 2025

Ce mois de mai 2025 offre une fois encore pas mal de variété, tant au niveau des époques que des genres, allant d’un Thief 2 à un Amnesia Rebirth. On retrouve également une certaine continuité par rapport au mois précédent en retrouvant des suites de licence, comme Wolfenstein II: The New Colossus, Legacy of Kain: Blood Omen 2 ou encore Saints Row: Gat out of Hell.

Enfin, LEGO® Star Wars™ — The Complete Saga, une des têtes de gondoles de la sélection, n’est pas à confondre avec La Saga Skywalker, la déclinaison tout en briques la plus complète et la plus récente de l’univers de George Lucas à ce jour.

Voici la liste complète des jeux qui seront inclus dans l’abonnement Amazon Prime Gaming en mai 2025 :

Amazon Luna accueille aussi une sélection de jeux accessibles sans surcoût, notamment placée sous le signe de Star Wars en raison du 4 mai dernier, jour de célébration de la saga. Entre titres déjà présents en mars et les nouveaux ajoutés pour ce mois-ci, voici le détail de la sélection :