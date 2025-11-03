Pour ses fêter ses 5 ans, la PS5 a droit à une nouvelle campagne publicitaire

Apparemment, il s’en passe des choses sur PS5

Avec sa campagne « Ça se passe sur PS5 », Sony veut mettre en avant les expériences au sens large que vous pourrez vivre sur sa console, plutôt que de mettre en avant les jeux que vous pourrez retrouver sur la machine, comme l’explique la vice-présidente du marketing chez SIA, Isabelle Tomatis :

« Au cours de ces cinq dernières années, nos joueurs ont partagé leurs réactions, qu’il s’agisse d’émerveillement, d’enthousiasme ou de surprise, en lien avec les moments extraordinaires qu’ils ont pu vivre en jouant sur PS5. C’est ce qui a inspiré notre nouvelle campagne de publicité. Nous avons capturé l’essence de ces moments, de ces expériences à la fois inattendues et inoubliables vécues sur PS5. »

Ce sont donc trois publicités qui nous sont proposées aujourd’hui, avec au programme un accident de camion-citerne qui rappelle l’intro d’Uncharted 2, une session de pêche assez étrange, et un vaisseau échoué qui ne fait pas flancher les habitudes d’une dame très concentrée.

Ce n’est là que le début de cette campagne, qui proposera aussi des événements dans le monde entier « comme un atterrissage d’ovnis en Australie, en Espagne et en Allemagne, ou des créatures mystérieuses au Mexique, en Italie ou au Royaume-Uni ».