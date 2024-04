Pour Jim Ryan, la PS5 est bien partie pour être le plus gros succès pour une console PlayStation

Depuis son lancement, la PS5 s’est vendue à plus de 50 millions d’exemplaires. Ce qui lui permet d’être sur les traces de la PS4, avec un rythme de ventes très correct. Mais Sony s’est cependant un peu emballé pour cette année fiscale en prévoyant un chiffre de ventes trop ambitieux et impossible à atteindre, ce qui a commencé à causer un peu de panique chez les actionnaires.

Pourtant, pas de quoi s’inquiéter selon Jim Ryan, logiquement très optimiste à propos du futur de la machine. Lors de son interview au sein du podcast officiel de PlayStation à propos de son départ (retranscrit par VGC), le désormais ex-PDG de SIE indique que la PS5 est bien partie pour devenir la console PlayStation ayant le plus de succès :

« Je dirais qu’en ce moment, nous sommes au sommet de notre forme. Nous avons été très clairs et très cohérents sur ce que nous représentons pour les excellentes consoles, l’excellente expérience de jeu sur console et les excellents jeux. La PlayStation 5 est en passe de devenir notre console ayant le plus de succès de tous les temps à travers plusieurs vecteurs et je pense que les jeux et les expériences de jeu que vous voyez sur PlayStation 5, dirigés par PlayStation Studios, sont les meilleurs que nous ayons jamais vus. »