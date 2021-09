Pokémon Unite : Mammochon arrivera le 29 septembre

Pokémon Unite n’a pas accueilli de nouveaux personnages à l’occasion de sa sortie sur mobile mais il ne faudra pas trop attendre puisque Mammochon arrivera mercredi prochain.

Un défenseur à défenses ?

Après la grosse refonte du jeu, il ne faut pas s’attendre à beaucoup de changements en dehors de l’ajout du personnage et pourquoi pas un ou deux skins. Mais on devrait surtout avoir droit à de la correction de bugs puisqu’il faut bien avouer qu’ils sont nombreux depuis mercredi dernier. TiMi Studios cite notamment Crabaraque et son augmentation de dégâts sans raison apparente.

Pokémon Unite est disponible en free-to-play sur Nintendo Switch, iOS et Android.