Pokémon Écarlate et Violet : Un Dracaufeu Téracristal est à récupérer pour une durée limitée

Alors que les joueurs et les joueuses attendent avec impatience la sortie du premier DLC de Pokémon Écarlate et Violet pour cet automne, ces derniers vont pouvoir récupérer gratuitement un pokémon emblématique de la licence.

Serebii Update: A new Pokémon Scarlet & Violet distribution has begun.

Get a Dark Tera Type Charizard loosely based on Friede's Charizard from Pokémon Horizons. Runs until August 31st at 23:59 UTC

Code: DARKTERA0006

Full details @ https://t.co/NWlAdn57aQ pic.twitter.com/FwA5A9oY19

— Serebii.net (@SerebiiNet) July 21, 2023