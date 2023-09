Pokémon Écarlate et Violet : Notre avis sur le DLC Le Masque Turquoise

On précise que les DLC sont vendus uniquement dans un pack contenant les deux volumes sur l’eShop de Nintendo pour 34,99€.

Ce qui se cache derrière le masque

Les retours concernant Pokémon Écarlate et Violet ont été plutôt ambivalents. Le jeu représente à la fois toute la magie de la série dont le succès ne se dément pas et bénéficiant enfin d’un véritable monde ouvert en 3D. Cependant, il représente également une licence qui a du mal à offrir un titre de qualité dans la forme, en raison d’un rythme effréné imposé par la franchise Pokémon aux développeurs de Game Freak. Pour en savoir plus sur notre avis sur le jeu de base, nous vous renvoyons à notre test de l’époque.

Passons maintenant au premier DLC qui prolonge l’aventure en dehors de Paldéa, plus précisément dans la région de Septentria. Ce voyage scolaire organisé par l’Académie Orange/Raisin, est l’occasion d’explorer un petit morceau de campagne japonaise contemporaine, avec en toile de fond un folklore local entourant un mystérieux Pokémon monstrueux et trois Pokémon légendaires. Sur place, vous rencontrerez les deux personnages principaux de cette histoire, Groseille et son petit frère Kassis, qui vous accompagneront tout au long de cette aventure.

Malgré un scénario assez court et léger, cette petite intrigue ne manque pas de charme et dispose même d’un combat final assez original. Nos deux nouveaux compagnons ne paient pas de mine au premier abord, mais finissent par devenir plus attachants que prévu. Groseille est délicieusement insupportable, tandis que Kassis s’écarte peu à peu de l’image qu’il renvoie. Contrairement à Épée et Bouclier, l’avantage de lier les deux DLC à travers ces personnages permet aussi de mieux apprécier leur développement et donne envie de connaître la suite des événements.

Néanmoins, il semblerait que Game Freak réitère le schéma précédent avec un premier DLC relativement léger, réservant le gros du contenu pour la suite. Vous pourrez ainsi capturer 200 Pokémon supplémentaires (principalement des retours, mais aussi quelques nouveaux), affronter de nouveaux dresseurs, jouer à un mini-jeu, accomplir quelques quêtes annexes, et c’est à peu près tout. L’ensemble se termine en un peu moins d’une journée sachant qu’il nous reste 3 Pokémon (dont deux exclusifs à une version) pour compléter le Pokédex de Septentria.

Des soucis techniques plus que jamais présents

On souligne quelques mises à jour bienvenues comme une boîte PC plus fluide, cependant Pokémon Écarlate et Violet reste une catastrophe technique et cela est encore pire avec Le Masque Turquoise. Alors que la région de Septentria représente environ 25% de la carte de Paldéa, les chutes de FPS sont bien plus violentes et nous assistons même à des micro-freezes assez récurrents selon les lieux visités. L’aliasing et le clipping, toujours aussi présents, sont du même niveau que l’aventure principale.

À noter tout de même que la bande-son reste globalement qualitative avec de nouveaux morceaux agréables à l’écoute. Même si les plus assidus ont sans doute déjà bon nombre de Pokémon au niveau 100 (merci les raids récurrents), Le Masque Turquoise propose d’emblée un niveau moyen correct et des dresseurs qui ont un petit peu de répondant (niveau 60/70). Toutefois la difficulté reste encore une fois inexistante la plupart du temps et il est très regrettable de devoir adapter son équipe pour espérer un peu de challenge.

Ce premier DLC offre un contenu trop léger pour réellement conseiller de vous procurer le pack complet, même si le volume 2 devrait être un peu plus à la hauteur. Pour le reste, ce contenu est à l’image du jeu d’origine avec ses qualités et ses défauts tandis que l’on aurait aimé des améliorations au niveau de la technique. C’est même parfois pire selon les endroits que l’on visite. Il ne faut pas s’attendre à des miracles, mais les fans ne bouderont sans doute pas leur plaisir pour se le procurer. La capture de nouveaux Pokémon reste la partie la plus attrayante et Le Masque Turquoise peut compter sur une petite histoire sympathique à suivre, mais sans plus.