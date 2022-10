Accueil » Actualités » Pokémon Écarlate et Violet dévoilent Ampibidou

Fin du suspense pour Pokémon Écarlate et Violet qui nous présentent donc Ampibidou, le Pokémon favori de Mashynn, la Championne d’Arène de type Électrik. Il a droit à non pas une mais deux vidéos pour montrer qu’effectivement, elle avait raison, il est trop mignon.

Pokémon Écarlate et Violet présentent heu… un truc

Nous avons une vidéo qui est la suite du stream de Mashynn qui en bonne influenceuse fait une intro interminable et une autre vidéo qui montre le duo en action, cette fois-ci dans le jeu ce qui est donc forcément plus intéressant qu’une vidéo en animation pré-calculée qui n’a rien à voir avec le résultat final de Pokémon Écarlate et Violet.

Mais passons plutôt à la présentation d’Ampibidou, un nouveau Pokémon de type Électrik dont les yeux sont les deux petits trucs jaunes juste au dessus de la bouche et pas du tout les deux bosses blanches sur ses tempes. Il peut avoir Grecharge, un talent inédit qui augmente la puissance de sa prochaine capacité électrique après avoir reçu des dégâts.

Catégorie : Pokémon Élecrapeau

Pokémon Élecrapeau Type : Électrik

Électrik Taille : 1,2 m

1,2 m Poids : 113,0 kg

113,0 kg Talent : Grecharge/Statik

Grecharge/Statik Description : Lorsqu’Ampibidou allonge et contracte son corps élastique, son organe qui ressemble à un nombril génère une quantité d’électricité colossale. Les organes semblables à des yeux situés sur les côtés de sa tête projettent ensuite cette électricité.​

Ses véritables yeux sont en fait petits et adorables, et ses organes semblables à des yeux lui permettent de paraître plus intimidant.​ Apprendre à Ampibidou à engager le combat sans avoir d’abord été provoqué est une tâche ardue.​

La nuit tombée, on entend d’étranges bruits venant des habitats de ce Pokémon. Il ne s’agit pas de ses cris, mais d’un signal sonore émis par son ventre lorsqu’il est affamé.

Pokémon Écarlate et Violet sortiront en exclusivité sur Nintendo Switch le 18 novembre. En attendant, vous pouvez retrouver notre foire aux questions dédiée au jeu ainsi que nos articles pour précommander votre exemplaire, ou votre console collector.