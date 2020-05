Pokémon : deux collections de vêtements débarquent chez UNIQLO

Après vous avoir parlé d’une collection de lingerie féminine Pokémon venue tout droit du Japon, c’est cette fois la marque UNIQLO qui a décidé de surfer sur la vague et propose deux collections de vêtements à l’effigie de nos petites bêtes préférées : la collection Daniel Arsham X Pokémon et la collection «With Pokémon».

Achetez-les tous

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces deux collections contenteront deux publics totalement différents. D’un côté, la collection Daniel Arsham X Pokémon qui illustre une vision artistique plutôt originale : représenter l’univers Pokémon dans un esprit monochrome, comme un vestige antique découvert des milliers d’années après son existence.

En tout tout, 7 modèles seront disponibles dans cette collection au ton graphique épuré pour homme, femme et enfant où vous retrouverez Mélofée, Pikachu ainsi qu’un Pokédex qui semble avoir fait son temps.

De l’autre côté, la collection «With Pokémon» se veut un peu plus gai, reprenant les bases de la philosophie Pokémon soit : l’aventure, la découverte et l’amitié. Cette collection est également disponible pour homme, femme et enfant !

Ces deux collections sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne UNIQLO mais certaines pièces dont d’ores et déjà en rupture de stock. Le réapprovisionnement sera fait sous peu d’après la marque. Concernant les prix, comptez 9,99€ pour les pièces enfants et 14,99€ pour les pièces homme et femme.

Alors, ces vêtements vous donnent envie de les porter ? N’hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires !