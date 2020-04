Pokémon se décline même en collection de lingerie féminine

Après nous avoir délecté d’accessoires pour chien, la licence Pokémon ne cesse de s’étendre jusqu’à toucher ce qu’il y a de plus intime. Et quoi de plus intime que les sous-vêtements ! Une collection de lingerie féminine par Peach John vient tout juste d’être dévoilée au Japon ! Préparez-vous à en prendre plein les mirettes, parce que certains disent que c’est trop pipou.

À quand une collection masculine ?

Si votre pyjama Totally Spies commence à vous sortir par les yeux, et que votre kigurumi licorne vous tient un peu trop chaud, vous risquez de craquer pour cette toute nouvelle collection de lingerie Pokémon ! Nintendo s’est associé avec la marque japonaise Peach John pour proposer une collection de lingerie féminine exclusive.

Cette collection ne sera malheureusement disponible qu’au Japon mais vous pourrez toujours essayer d’importer quelques articles. Niveau prix, comptez entre 1480 et 3980 yens (soit grosso modo entre 12€ et 35€). Il faudra malgré tout attendre un petit peu puisque la collection sortira le 7 mai prochain. Au grand regret de certains membres de notre rédaction, il n’y a pas encore de nuisette Bulbizarre annoncée …