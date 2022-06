Pokémon Écarlate et Violet vient de dévoiler sa deuxième bande-annonce et maintenant qu’on commence à avoir un bon échantillon de créatures montrées dans ces vidéos, on s’est dit qu’il était temps de commencer à les lister pour se faire une première idée du Pokédex de cette nouvelle région qui n’a toujours pas de nom officiel.

Cet article sera mis à jour au fur et à mesure de la diffusion de nouveaux trailers et images pour ajouter les autres retours et annonces.

Les Pokémon des anciennes générations

Forcément avec déjà plus de 900 créatures déjà à disposition, Game Freak n’allait pas commencer à proposer le premier Pokédex régional 100% inédit et pioche déjà dans les anciennes générations pour nous ressortir un mélange entre les incontournables et des Pokémon qui ont eu moins d’apparitions pour l’instant.

Et on ne les a pas listé puisqu’on s’en tient à ceux que l’on a vu mais on se doute bien que si l’on voit un membre d’une famille d’évolution, le reste ne devrait pas être très loin sauf en cas de forme régionale ou de nouvelles évolutions. Il faudra aussi prendre en compte les Pokémon exclusifs aux versions qui font que certains devront probablement être échangés malgré leur présence dans les bandes-annonces.

Nous avons rangé ces Pokémon dans l’ordre de leur numérotation dans le Pokédex national.

Pikachu

Mimitoss

Miaouss

Psykokwak

Magnéti

Ectoplasma

Lainergie

Granivol

Leuphorie

Embrylex

Bekipan

Tylton

Séviper

Draby

Étourmi

Apitrini

Baudrive

Lucario

Chlorobule

Hexagel

Passerouge

Flambusard

Flingouste

Prédastérie

Floramantis

Croquine

Khélocrok

Montracite

Dolman

Les créatures inédites de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Mais comme on passe à une nouvelle génération, Game Freak ne peut pas non plus uniquement se reposer sur les anciennes créatures pour peupler les prochaines zones à explorer. On s’attend à voir un peu moins d’une centaine de Pokémon inédits (au moins dans les 70-80) avec probablement des formes régionales et des nouvelles évolutions mais aussi pourquoi pas une mécanique qui apporte de nouveaux designs comme la Méga-évolution ou le Gigamax.

Poussacha (starter Plante)

Chochodile (starter Feu)

Coiffeton (starter Eau)

Pohm (Électrik)

Gourmelet (Normal)

Olivini (Plante/Normal)

Koraidon (légendaire Pokémon Écarlate)

Miraidon (légendaire Pokémon Violet)

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortiront le 18 novembre 2022 sur Nintendo Switch.