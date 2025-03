ARK : La licence axée survie fête ses 10 ans avec l’annonce de Lost Colony, le premier DLC majeur du remake Survival Ascended

Des séquences animées par MAPPA au programme

Pensé à la fois pour être une porte d’entrée « dans le monde d’ARK II » ainsi que faire le lien entre les événements d’ARK: Extinction et Genesis, cette extension payante nous plongera dans un récit inédit se déroulant au sein des étendues gelées d’Arat Prime. Opposés à des démons, nous y suivrons notamment les traces de Mei Yin, un personnage apparaissant dans la série d’animation ARK: The Animated Series (diffusée sur Paramount+ depuis 2024) et doublé par l’actrice oscarisée Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once).

Souhaitant toujours assumer davantage le virage transmédia pris par la saga depuis quelques années, le DLC intègrera également des séquences animées entièrement réalisées par le studio japonais MAPPA (Chainsaw Man, L’Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen…) et mettra respectivement en scène Madeleine Madden (La Roue du Temps) et Auli’i Cravalho (Vaiana) dans les rôles d’Helena Walker et Meeka.

Rendez-vous en fin d’année pour découvrir ARK: Lost Odyssey. Pour rappel, ARK: Survival Ascended est disponible en accès anticipé sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.