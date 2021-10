PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus d’Octobre 2021

Les joueurs et joueuses ont l’habitude d’attendre le premier mardi du mois pour récupérer les jeux PlayStation Plus. Sony les a annoncé la semaine dernière et ils sont maintenant disponibles au téléchargement. Alors, après Overcooked et Hitman en septembre, à quoi peut-on jouer en octobre ? On vous présente tout ça.

Quels sont jeux PlayStation Plus d’octobre 2021 ?

Pour tout connaître des jeux PS Plus disponibles en octobre, découvrez notre vidéo qui vous les présente. On aura droit à de la castagne et du gore, du FPS réaliste et du golf. Tout un programme !

Les jeux PlayStation Plus sont d’ores et déjà disponibles au téléchargement sur vos consoles PlayStation.